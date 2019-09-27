واشنطن تتوقع نشر تفاصيل العمل المستقبلي للجنة الدستورية السورية يوم 30 سبتمبر

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال جيفري، خلال إحاطة إعلامية:

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"أعتقد أن يوم الاثنين سيعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حيث سيتواجد المبعوث الأممي الخاص [إلى سوريا]، غير بيدرسن".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع نشر تفاصيل العمل المستقبلي للجنة الدستورية السورية.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.