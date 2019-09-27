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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال جيفري، خلال إحاطة إعلامية:
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع نشر تفاصيل العمل المستقبلي للجنة الدستورية السورية.
هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتوقع نشر تفاصيل العمل المستقبلي للجنة الدستورية السورية يوم 30 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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