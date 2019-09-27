الخارجية السورية تكشف موعد الإعلان عن رئيس اللجنة الدستورية

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© AFP 2019 / Ali Al-Saadi
وأكد المعلم أنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت لاحق اليوم، للاتفاق على موعد أول اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف المعلم في الإجابة عن سؤال حول موعد عقد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية "سأتفق الليلة مع الأمين العام".
وأوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن اللجنة ستجتمع لأول مرة في تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه أضاف أن موعد الاجتماع لم يتحدد بعد.
هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.
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