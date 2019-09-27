مصر... بيان عاجل من القوات المسلحة

وجاء في بيان القوات المسلحة المصرية، أنه في إطار استكمال الجيش والشرطة مكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أسفر ذلك عن عدد من النجاحات.

وأوضحت أن تلك النجاحات أبرزها "قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".

وتابع "بالإضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد 118 فرد تكفيري، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء" .

واستمر "قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 273 عبوة ناسفة تم زراعتها، لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد 11فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود" .

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واستطرد "ضبط وتدمير عدد 37 سيارة وعدد 42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة".

وأشار البيان إلى أنه "تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من أجهزة الاتصال" .

يتبع...