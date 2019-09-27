رئيس الوزراء السوداني يوجه شكرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة

ذكرت "العين الإخبارية" على صفحتها بموقع "تويتر" أن حمدوك عبر عن "شكرنا للأمين العام للأمم المتحدة لدعمه قضية بلادنا ومطالبته برفع العقوبات المفروضة عليه".

جاء ذلك خلال خطاب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي طالب فيه بضرورة: "رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب لحل جميع المشكلات التي نواجهها في الوقت الراهن".

وقال حمدوك "أولويتنا هي وضع حد للحرب وبناء سلام مستدام في السودان، وعلى المجتمع الدولي رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليه، وعملنا على إشراك المرأة في الحياة السياسية وضمان حقوقها الكاملة".

وتوجه رئيس الوزراء السوداني بالشكر إلى الاتحاد الأفريقي لـ"مساندته الدائمة لبلادنا".

وأضاف حمدوك "بدأنا باتخاذ خطوات ثابتة في بناء مؤسسات الدولة وأولويتنا القصوى هي وضع حد للحرب"؛ معربا أن "هناك رغبة حقيقية من جميع الأطراف لتحقيق عملية السلام في بلادنا".