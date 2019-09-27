صحيفة: السعودية توافق على وقف جزئي للعمليات العسكرية في اليمن

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أشخاص مطلعين على الخطوة السعودية قولهم، إن "هذا الإجراء يأتي ردا على إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قبل أيام وقف الهجمات على السعودية.

وأضافت الصحيفة أن "الرياض وافقت على وقف محدود لإطلاق النار في 4 مناطق، من بينها العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها "أنصار الله" منذ عام 2014.

© REUTERS / Wana News Agency

وتشير إلى أنه في حال نجح هذا الأمر فسيسعى السعوديون إلى توسيع الهدنة لتشمل أجزاء أخرى من اليمن.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، قد أعلنت الجمعة الماضية عن "مبادرة سلام" تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ الباليستية وكافة أشكال الاستهداف"؛ وقالوا "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.

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يأتي هذا القرار السعودي رغم تصعيد نبرة التهديد حيال إيران، التي وصلت إلى التلويح بالعمل العسكري، وتحديدًا على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، في أعقاب الهجومين اللذين استهدفا منشأتين لـ"أرامكو" في وقت سابق هذا الشهر، واتهمت كل من السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران بالوقوف وراءهما.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.