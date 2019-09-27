دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سر حقيبة وزنها 10 كلغ حملها الإماراتي هزاع المنصوري لمحطة الفضاء

كشفت تقارير صحفية إماراتية، سر الحقيبة التي تزن 10 كيلوغرام، التي حملها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري معه إلى محطة الفضاء الدولية.

شاهد الفيديو: هزاع المنصوري أول رائد عربي يزور محطة الفضاء الدولية - مقدم من سكاي نيوز عربية

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وكان رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، قد انطلق على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس 15"، يوم أمس الأربعاء نحو محطة الفضاء الدولية.

صحيفة الإمارات اليوم، أشارت إلى أن الحقيبة التي يحملها هزاع المنصوري معه تحتوي على نسخة من القرآن الكريم مع صورة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعض الصور العائلية والهدايا التذكارية، بالإضافة إلى 30 بذرة لشجرة الغاف.