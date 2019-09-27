دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف سيصلي رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في الفضاء؟

أصبح الإماراتي هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك في مهمة علمية تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، وهو ما جعل الكثيرون يتسائلون كيف سيقوم رائد الفضاء المسلم بتطبيق الشعائر الإسلامية، مثل الصلاة، في الفضاء؟

هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟ alqiyady 1 هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟

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فمن المعروف أن المسلمين يحددون مواقيت الصلاة والصوم بالاعتماد على شروق الشمس وغروبها، فكيف يفعل المنصوري هذا في الفضاء الذي يشهد يوميًا 16 شروقًا وغروبًا؟

الجواب كان لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، التي طالبت هزاع المنصوري باتباع مواقيت الصلاة في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن هذا سيكون أفضل من اتباع مواقيت الصلاة في الدولة التي انطلق منها إلى الفضاء، وهي كازاخستان.

أما عن كيفية تحديد اتجاه الصلاة، والمفترض أن يكون في اتجاه الكعبة المشرفة، فقد طالبت الهيئة رائد الفضاء الإماراتي بتحري اتجاه كوكب الأرض، والصلاة نحوه.

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وقالت الهيئة أن السفر إلى الفضاء لا يعفي أي مسلم من أداء شعائر الصلاة وكذلك فريضة الصوم في حالة دخول شهر رمضان، غير أن هزاع المنصوري لن يمكث في محطة الفضاء الدولية سوى 8 أيام فقط، حيث من المقرر أن يعود إلى كوكب الأرض يوم 3 أكتوبر المقبل.المزيد:

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