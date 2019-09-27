دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في واحدة من أكبر التطورات في مجتمع كسر حماية هواتف آيفون، تم الكشف عن ثغرة جديدة سميت “مات الشاه” “checkm8” تتيح للقراصنة الوصول إلى مستوى من الصلاحيات يستحيل من بعده على آبل التراجع عن كسر الحماية عبر تحديثاتها لنظام التشغيل iOS.

الثغرة الجديدة من اكتشاف الباحث الأمني الذي يلقب نفسه باسم axi0mX، وتتأثر بها كل معظم هواتف آيفون وآيباد منذ آيفون 4 أس أي بمعالج A5 وصولاً إلى هواتف آيفون 8 و X بمعالجات A11.

تعمل الثغرة على مستوى الإقلاع bootrom أي تستغل حماية وأمان نظام iOS وما يتم تحميله في الهاتف من لحظة الإقلاع.

ونظراً لأن الثغرة تعمل ضمن ذاكرة ROM أي القابلة للقراءة فقط فلا يمكن إعادة الكتابة عليها بالتالي لا يمكن لآبل سدها عبر التحديثات الأمنية.

وبهذا فإن خطورة الثغرة تجعلها أول ثغرة من هذا النوع ( على مستوى ذاكرة ROM) يتم كشفها علناً منذ إطلاق هاتف آيفون 4 قبل 10 سنوات تقريباً.

Advertisements

ويبرر axi0mX كشفه الثغرة للعموم بأنها تجعل هواتف آيفون القديمة التي يمكنها الإستفادة منها أفضل للجميع. من خلال كسر الحماية للهواتف القديمة يمكنها تحسين أدائها عبر ما يضيفه المطورين من برامج وأدوات.

هذا يعني أن مئات ملايين هواتف آيفون يمكنها الإستفادة من الثغرة لكسر حمايتها، وذلك من هواتف آيفون 4 إس وحتى آيفون إكس، ما يعني أن آيفون إكس إس و إكس آر وبالطبع آيفون 11 و 11 برو لا تتأثر بالثغرة.

مازالت الثغرة في بداياتها وليس هناك تطبيق عملي لها بعد، ولم تعلق آبل على الموضوع حتى اللحظة.

التدوينة ثغرة تتيح كسر حماية كل الهواتف من آيفون 4 إس فأحدث ظهرت أولاً على عالم التقنية.