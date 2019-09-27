شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يستقبل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، ومحسن الحكيم نائب الرئيس.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم الجانبين، وبشكل خاص التحديات التي تواجه المنطقة العربية وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها.