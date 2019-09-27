مغردون يعيدون نشر صورة لبرج خليفة يكتسى بعلم مصر احتفالا بسقوط دعاة الفوضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بفشل دعوات جماعة الإخوان بالتحريض والتخريب ضد الدولة المصرية، بإعادة نشر صورة من برج خليفة فى الإمارات مكتسيا بألوان العلم المصرى. وحرص المغردون عبر منصات التواصل الاجتماعى، على تقديم الشكر للأشقاء فى الإمارات، مدشنين هاشتاجات داعمة للدولة ومؤيدة لقيادتها، منها #جمعه_الخلاص_من_الخونه و #سقط_الاخوان_وبقيت_مصر.

برج خليفة

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