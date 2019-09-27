شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تدفع بتعزيزات عسكرية وتواصل القصف رغم الهدنة فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت ميليشيات الحوثى،اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة غربى اليمن. وكشف مصدر عسكرى ميداني، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن دفع الميليشيات بتعزيزات ضخمة صوب منطقة الجبلية، تتضمن آليات عسكرية تحمل عناصر مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأفاد المصدر بأن التعزيزات الحوثية القادمة من مناطق سيطرتها تصل على دفعات متفرقة، يرافقها استهداف مكثف تشنه الميليشيات على مواقع القوات المشتركة المتمركزة فى مناطق متفرقة من الجبلية. Advertisements وفى السياق ذاته، فتحت الميليشيات الحوثى نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة صوب المواقع التى يتمركز فيها جنود القوات المشتركة فى مناطق متفرقة من مدينة الحديدة. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن ميليشيات الحوثى استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة باستخدام مدافع الهاون. وتواصل الميليشيات الحوثية قصفها على عدة مواقع للقوات المشتركة فى أوقات متفرقة، ويأتى هذا التصعيد ضمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات الحوثى تدفع بتعزيزات عسكرية وتواصل القصف رغم الهدنة فى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.