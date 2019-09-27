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الأمين العام للأمم المتحدة يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول راعية الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيوجوتيريش، إن  العملية السياسية هى بداية الطريق لسودان ، جديد ينعم بالازدهار والرفاهية، مشدداً على أنه يجب  على المجتمع الدولى دعم السودان فى هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف "جوتيرش"، خلال جلسة خاصة بالأمم المتحدة حول السودان، أنه على المجتمع الدولى رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ، ورفع العقوبات المفروضة عليه.

 

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