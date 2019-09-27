شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين مملكة البحرين والمجر للإعفاء من متطلبات التأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى مع السيد بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة فى المجر، وذلك بمقر الأمم المتحدة فى مدينة نيويورك، بحسب صحيفة الأيام .

وخلال الاجتماع تم التوقيع على اتفاق بين مملكة البحرين والمجر بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

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وقد أكد وزير الخارجية أن هذا الاتفاق يعكس رغبة البلدين فى تطوير وتعزيز علاقات الصداقة، معربا عن ثقته فى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التقدم فى كافة أوجه التعاون الثنائى بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.