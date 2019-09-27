شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة النعيمة الكتبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة النعيمة علي بن سويلم الكتبي.



وأعرب الشيخ محمد بن راشد، خلال زيارته اليوم، خيمة العزاء في منطقة لهباب بدبي عن صادق تعازيه، ومواساته إلى زوج الفقيدة محمد سيف المقعودي وذويها، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر وحسن العزاء.

رافق حاكم دبى خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.