شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يبحث مع لافروف التعاون الثنائى بين السودان وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، التعاون الثنائى بين البلدين وسبل دعمه وتطويره. والتقى حمدوك مع لافروف فى نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم لافروف التهنئة لحمدوك بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء بالسودان. Advertisements وذكر مجلس الوزراء السودانى أن اللقاء بحث فى القمة الإفريقية الروسية فى سوتشي، ومشاركة السودان فيها، إلى جانب مواصلة عمل اللجنة المشتركة بين السودان وروسيا وتعيين رئيس جديد للجانب السودانى فيها. واتفق الجانبان، على مواصلة التعاون والتنسيق فى جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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