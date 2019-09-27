توافد مئات المواطنين الجمعة، على "ميدان الشهداء" بالعاصمة الليبية طرابلس، دعما لقوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، بمواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن المظاهرات جاءت بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني في طرابلس.
ووفق المصدر ذاته، رفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تنادي بمدنية الدولة وترفض عسكرتها.
وتشهد ليبيا أزمة أمنية واقتصادية منذ سنوات، ارتفعت حدتها بعد شن قوات حفتر قائد الجيش في الشرق، هجوما منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي للسيطرة على العاصمة مقر حكومة الوفاق.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. مظاهرات بطرابلس دعما لقوات الوفاق ورفضًا لهجوم حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.