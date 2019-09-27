ليبيا.. مظاهرات بطرابلس دعما لقوات الوفاق ورفضًا لهجوم حفتر

طرابلس/وليد عبد الله/الخليج 365

توافد مئات المواطنين الجمعة، على "ميدان الشهداء" بالعاصمة الليبية طرابلس، دعما لقوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، بمواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المظاهرات جاءت بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني في طرابلس.

ووفق المصدر ذاته، رفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تنادي بمدنية الدولة وترفض عسكرتها.

وتشهد ليبيا أزمة أمنية واقتصادية منذ سنوات، ارتفعت حدتها بعد شن قوات حفتر قائد الجيش في الشرق، هجوما منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي للسيطرة على العاصمة مقر حكومة الوفاق.

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