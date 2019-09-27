تركيا.. ضبط 1083 مهاجرا غير نظامي شمال غربي البلاد

جناق قلعة / حنيفة أردينتش / الخليج 365
ضبطت قوات الدرك وخفر السواحل التركية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1083 مهاجر شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم التسلل إلى دول أوروبية بطريقة غير نظامية.
وذكرت مصادر أمنية، الجمعة، أن خفر السواحل ضبط 213 مهاجرا أفغانيا وإيرانيا، في عمليات أمنية بسواحل قضاء "أيواجق" بولاية جناق قلعة أثناء محاولتهم التسلل إلى جزيرة "ميدلّي" اليونانية.
وفي ولاية أدرنة، ضبطت قوات الدرك 870 مهاجرا في عدة مناطق، أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير قانونية.
وأوضحت المصادر أن الموقوفين في أدرنة يحملون جنسيات مصر والصومال وإريتريا وأفغانستان والمغرب والجزائر وإيران والعراق وفلسطين وباكستان وبنغلاديش.
وجرى نقل المهاجرين إلى دائرة الهجرة في جناق قلعة وأدرنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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