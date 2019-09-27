الأمن السوري يضبط مستودع أسلحة ومشفى ميدانيا من مخلفات الإرهابيين في ريف درعا... فيديو

قال مراسل "سبوتنيك" في درعا إن الجهات المختصة في المحافظة تمكنت بالتعاون مع أهالي المنطقة من ضبط ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمواد الطبية من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة وذلك في مدينة الحارة بريف درعا الشمالي الغربي.

وأفاد المراسل أن مستودع الأسلحة تم ضبطه في منطقة تجمع صخور وكانت مخبأة بشكل سري، فيما تم العثور على معدات المشفى الميداني في أحد منازل المدينة مخبأة بشكل محكم ضمن جدران مزدوجة.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad Advertisements الأمن السوري يضبط مستودع أسلحة ومشفى ميداني من مخلفات الإرهابيين بريف درعا

وأشار إلى أن مضبوطات الأسلحة تشمل رشاشات متنوعة وبنادق آلية وألغام وحشوات آر بي جي وقذائف دبابات وهاون من عيارات مختلفة وكميات كبيرة من ذخيرة الرشاشات والبنادق وكميات من الخوذ والمعدات العسكرية، إضافة لكميات من المواد الطبية التي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية في علاج المصابين ضمن مشافي ميدانية.

كما تم ضبط كمية من القنابل اليدوية وأجهزة اتصال لاسلكي وبنادق آلية وذخيرة رشاشات متوسطة ومناظير.