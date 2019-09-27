السعودية... تحذير من أمطار رعدية على مكة المكرمة

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن الأمطار الرعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدني في الرؤوية، وذلك حتى الساعة العاشرة مساء من منتصف الليلة.
وفي سياق متصل نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، يدمة، شرورة، خباش، وتستمر أيضا حتى الساعة العاشرة مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني في منطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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