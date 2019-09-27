مباحثات دبلوماسية روسية - يمنية

موسكو - سبوتنيك. جاء في تعليق لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، نشر على موقعها الإلكتروني "خلال اللقاء، جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الناشئ في الجمهورية اليمنية، مع التركيز على البعد الإنساني".
هذا وجرى عقد اللقاء بطلب من السفير اليمني. كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن اللقاء أيضا تطرق إلى بعض القضايا العملية في جدول الأعمال الروسي اليمني.
هذا ويتخذ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، من العاصمة السعودية الرياض، مقرا مؤقتا لممارسة المهام عقب سيطرة عقب سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في يناير/ كانون الثاني 2015.
وأعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي عدن عاصمة مؤقتة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء مطلع 2015، لكن الصعوبات الأمنية حالت دون استقرار الرئيس والحكومة بشكل دائم.
وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن في 10 آب/ أغسطس المنصرم، عقب مواجهات استمرت 4 أيام أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، حسب الأمم المتحدة.
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