الخارجية السودانية: نسبة مشاركة "الكنداكات" في البرلمان القادم ستتجاوز 40%

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جاء ذلك أثناء مشاركة الوزيرة في الندوة التي أقامها المعهد الدولي للسلام بالتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، التي كانت بعنوان "المرأة والسلام والقيادة: تفعيل دور المرأة وتعزيز حقوقها وسط التحديات العالمية".
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وأشارت الوزيرة إلى "الجهود التي يقوم بها السودان في حماية وتعزيز حقوق المرأة، والاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الوزراء لتفعيل دور المرأة والنساء في إدارة الدولة".
وتابعت قائلة، إنه "من المتوقع أن تشكل مشاركة المرأة في المجلس التشريعي القادم نسبة 40% أو ما يزيد."
وأكدت أن "المرأة السودانية ظلت على مر التاريخ والحضارة السودانية تلعب دورا قياديا في الحكم والقيادة".
يشار إلى أن الندوة ضمن عدد من وزيرات خارجية لدول أوروبية وأفريقية وكبار المسئولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع.
يذكر أن معهد السلام الدولي هو أحد مراكز البحث الدولية البارزة في مجال دراسات الأمن والسلام والتنمية المستدامة ويستضيف شخصيات عالمية مؤثرة في السياسة الدولية وفي مجالات فض النزاعات وتعزيز السلم والأمن.
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