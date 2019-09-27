كشف حقيقة المؤامرة ضد رئيس الوزراء السوداني

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تحدث مصدر في وزارة الخارجية السودانية للصحيفة عن حقيقة تآمر جهات في الوزارة سعت إلى إفشال مشاركة حمدوك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
يشار إلى أن جهات في مجلس الوزراء السوداني كانت قد اكتشفت قبل 48 ساعة من سفر الوفد أن الجهة المعنية في وزارة الخارجية لم تسلم جوازات المسافرين إلى السفارة الأمريكية لإجراءات التأشيرة عدا جواز رئيس الوزراء على الرغم من تسليم الجوازات للخارجية قبل ثلاثة أسابيع.
وقال المصدر أن السفارة الأمريكية تعاونت لحل المشكلة واضطرت للعمل القنصلي يوم الجمعة ومنحت الوفد المرافق لحمدوك تأشيرات الدخول.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أعلن في وقت سابق، أنه يسعى خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (74) إلى رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
تكتسب مشاركة السودان أهمية خاصة تتاح من خلالها الفرصة لشرح التطورات الأخيرة والدور المرتجي من المجتمع الدولي في دعم جهود السودان لترسيخ أسس الديمقراطية والسلام والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وهي الأهداف التي يتوخى وفد السودان الحرص على تحقيقها خلال مشاركته.
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