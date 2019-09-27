شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يعلن مقتل 17 مسلحاً من عناصر "داعش" فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الأمريكى، مقتل 17 مسلحاً بعد تنفيذه غارة جوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، وهى الثالثة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت قيادة الجيش الأمريكى فى إفريقيا - فى بيان أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - أن 17 مسلحاً قُتلوا خلال هذه الغارة الجوية التى تم تنفيذها منذ ساعات جنوب غربى ليبيا.
وقال الأدميرال البحرى الأمريكى ومدير الاستخبارات فى القيادة الأمريكية الإفريقية هايدى بيرج، إن القوات الأمريكية ستلاحق عناصر "داعش" وستحرمهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات فى ليبيا.
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