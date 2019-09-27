قائد الجيش اللبنانى: لن ندخر جهدًا للحفاظ على أمن وسلامة البلاد والمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن القوات المسلحة لن تبخل بأى جهد فى سبيل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار لبنان والمواطنين.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها قائد الجيش اللبنانى، اليوم الجمعة، خلال حضوره مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية فى الجيش بالقرب من بلدة كفر قوق الحدودية مع سوريا، تحاكى إحباط عملية تسلل مجموعة إرهابية تم رصدها عبر أبراج المراقبة الحدودية المزودة بكاميرات المراقبة المتخصصة فى رصد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود.

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وقال عون إنه عند انتهاء مهام حفظ الأمن، سوف تعود الأفواج إلى ثكناتها باستثناء أفواج الحدود البرية التى ستواصل مهامها فى الدفاع عن الحدود من التهديدات الإرهابية، ومنع عمليات تهريب الأشخاص والبضائع والمخدرات.

وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى، أن تنفيذ المناورة يأتى فى سياق الأهمية الكبرى التى توليها القيادة للأفواج المنتشرة على الحدود لتنفيذ المهمات الموكلة إليها، خصوصا فى مجالات منع تسلل الإرهابيين ومكافحة عمليات التهريب بأشكالها كافة.