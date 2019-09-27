شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطينى بالرصاص المطاطى لقوات الاحتلال خلال مهاجمتهم للمسيرات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طفل فلسطينى برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى للمشاركين فى المسيرات السلمية التى تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل مع إسرائيل شرقى قطاع غزة، احتجاجا على الحصار الظالم الذى يفرضه الاحتلال على القطاع، وتأكيدا على اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم وقراهم التى هجروا منها خلال النكبة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين فى الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية المقامة على مقربة من السياج الفاصل شرقى القطاع، أطلقوا الأعيرة "المطاطية" وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مجموعة من الأطفال والفتية قرب مخيم ملكة شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى إصابة طفل بعيار مطاطى وآخرين بالاختناق.

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وكان مئات المواطنين بدأوا بالتوافد بعد ظهر اليوم إلى مناطق التماس مع الاحتلال التى تنطلق منها المسيرات الأسبوعية شرقى القطاع، فيما نشرت قوات الاحتلال المزيد من القوات على طول الحدود وأطلقت النار وقنابل الغاز صوب المشاركين.