شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعزى ماكرون فى وفاة الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، برقية تعزية إلى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، إثر وفاة الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 عاما. وجاء فى برقية التعزية " لقد علمنا ببالغ الأسى بنبأ وفاة جاك شيراك، الرئيس الفرنسى الأسبق، صديق تونس الكبير، الذى سخر حياته لخدمة بلاده ودافع بكل إيمان عن قيم السلام والحوار فى العالم". Advertisements وأضاف الناصر، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة، "وفى هذه اللحظات الأليمة التى خسرت فيها فرنسا أحد أبنائها البارزين، أعبر باسم الشعب التونسى وباسمى الخاص عن تعازينا الحارة وتضامننا مع عائلة الراحل ومع الشعب الفرنسى الصديق".

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