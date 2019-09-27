شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد بذل جهودها لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم العساف، لرئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، بذل المملكة مساعيها القصوى مع الجانب الأمريكي، لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وبشكل سريع، مشددا على أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك.

وذكر مجلس الوزراء السودانى أن حمدوك التقى مع العساف فى نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الجانبان - حسب مجلس الوزراء السودانى - عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطلع إلى تعزيزها على نحو أكثر تميزا، كما تطرق رئيس الوزراء السودانى إلى حجم التحديات التى تواجه السودان، موضحا أن السودان يتطلع إلى دعم السعودية فى المحافل الدولية، خصوصا فى قضية وجود اسم السودان فى قائمة الإرهاب، لأن إزالة السودان من هذه القائمة سيكون مفتاحا لحل العديد من التحديات.

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وأشار حمدوك إلى وجود فرص استثمار كبيرة فى السودان، موضحا أن السودان لا يحتاج إلى المنح والهبات ولكن، يحتاج إلى الاستثمار الحقيقي.

ودعا إلى ضرورة تكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار، وإزالة العراقيل التى كانت تواجهه، مؤكدا جدية حكومته فى خلق بيئة جادة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، والتوسع الزراعي.

من جانبه، أكد العساف رغبة السعودية فى إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتطوير المشاريع القائمة فى السودان، تماشيا مع خطة السعودية ورؤيتها الجديدة، لافتا إلى جاهزية المستثمرين السعوديين للعمل فى السودان.