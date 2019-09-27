الخرطوم وموسكو تتفقان على التعاون والتنسيق المشترك

الخرطوم / الخليج 365



اتفق السودان وروسيا، على مواصلة التعاون بينهما والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، الجمعة، أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التقى بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف بمقر الأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة بنيويورك.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الوزراء السوداني كل من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، وعدد من المسؤولين.



وحسب الوكالة فإن لافروف قدم التهنئة لحمدوك بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء (في 21 أغسطس/آب الماضي).

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل دعمها وتطويرها.

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كما تطرق اللقاء للقمة الإفريقية الروسية القادمة ومشاركة السودان فيها، بجانب مواصلة عمل اللجنة المشتركة بين البلدين وتعيين رئيس جديد للجانب السوداني فيها.

وتنعقد القمة الروسية الإفريقية في مدينة سوتشي يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي 21 أغسطس الماضي، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.



ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصاديةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.