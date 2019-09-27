عضو بحزب تونسي: الإصلاح الاقتصادي أولوية برنامجنا الانتخابي

تونس/ مروى الساحلي/ الخليج 365

قال توفيق بكار، عضو "الحزب الدستوري الحر" في تونس، الجمعة، إن الإصلاح الاقتصادي يشكّل "أهم أولوية" في البرنامج الانتخابي للحزب، بالاقتراع البرلماني المقرر بعد أيام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بكار؛ وهو خبير اقتصادي، لعرض البرنامج الانتخابي لـ"الحزب الدستوري الحر" (ليبرالي) للانتخابات البرلمانية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل.



وأضاف أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي أصبح لا يحتمل، ولذلك قام الحزب بإعداد برنامج انتخابي تقوم أسسه على الإصلاح الاقتصادي، ما سيرمي بظلاله على الوضع الاجتماعي".

ولفت إلى "ضرورة إعادة الاعتبار للاقتصاد الأزرق (المتعلق بالموارد المائية)، والاقتصاد الأخضر (البيئة)، إضافة إلى تطوير استراتيجية البيئة".

كما تعهد بأن يعمل حزبه على "إعادة الاعتبار للإدارة التونسية التي تم تهميشها منذ الثورة (2011) إلى حد الآن"، على حد قوله.

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وأشار إلى أن الحزب "وضع منوالا (نموذجا) تنمويا ينطلق من الثوابت التي ميزت المسيرة التنموية للبلاد، والمتمثلة في ضرورة ملاءمة بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين مستويات العيش".



وفي السياق نفسه، أعلن "وضع خطّة لمكافحة البطالة، وتحسين مستوى العيش للتونسيين، وتوفير مواطن شغل جديدة".

وحذّر من أن تونس "تعاني من مشكل على صعيد التوازنات الخارجية، حيث شهدت إخلالا كبيرا على مستوى التوازن المالي منذ الثورة حتى اليوم".

ووفق بكار، وضع "الحزب الدستوري الحر" برنامجا متكاملا لاصلاح الوضع السياسي والثقافي والاجتماعي بالبلاد.



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