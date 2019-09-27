الاتحاد الأوروبي: التغيير بالسودان فتح صفحة جديدة لعلاقاته الدولية

الخرطوم/الخليج 365قال وزير خارجية فنلندا، بيكا هافستو، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن "التغيير في السودان فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المجتمع الدولي، قوامها التعاون والتنسيق والشراكة الذكية".جاء ذلك خلال لقاء جمع هافستو، مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في دورتها الـ74 بنيويورك، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

وناقش اللقاء، العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والسودان، وسبل تطويرها وتعزيزها في الفترة القادمة.

وأعرب هافستو عن سعادته "بحدوث التغيير في السودان، والذي فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المجتمع الدولي، قوامها التعاون والتنسيق والشراكة الذكية".

كما أجرى حمدوك لقاءات منفصلة، مع المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، هنريتا فور، والمديرة التنفيذية لوحدة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيل ماليمبو.

وتناولت اللقاءات، تعزيز التعاون بين الحكومة السودانية، ومنظمة "اليونسيف" في مجالات التعليم وتطوير قدرات الشباب، وتوفير الإمدادات الصحية.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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