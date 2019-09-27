إسرائيل تسلم جثمان فلسطيني بعد احتجازه 8 أشهر

رام الله / أيسر العيس/ الخليج 365
سلّمت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، نظيرتها الفلسطينية، جثمان شهيد، من مخيم بلاطة للاجئين بنابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، أنها "استلمت جثمان الشهيد محمد عدوي، على حاجز جيت العسكري الإسرائيلي، شرق قلقيلية".
واستشهد عدوي (36 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي، في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة، جنوب نابلس.
وما تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامين 303 فلسطينيين، منهم 50 في ثلاجات المشافي، و253 في مقابر خاصة، يطلق عليها اسم "مقابر الأرقام"، بحسب إحصائيات فلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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