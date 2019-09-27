سلاح الجو التركي يحيّد 3 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة / باريش كوندوغان / الخليج 365 أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارة جوية شمالي العراق. وقالت الوزارة في بيان، إن سلاح الجو شن غارة استهدفت مواقع المنظمة الإرهابية في جبال "قنديل" شمال شرقي العراق. ولفت البيان إلى أن العملية الجوية جرى تنفيذها بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي، وأنها أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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