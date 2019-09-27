أفريكوم: مقتل 17 إرهابيا في غارة ضد "داعش" جنوب غربي ليبيا

واشنطن/ الخليج 365
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجمعة، مقتل 17 إرهابيا في غارة جوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غربي ليبيا.
وقالت القيادة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن الغارة تم تنفيذها الخميس بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف البيان نقلا عن هيدي بيرغ، مدير الاستخبارات في "أفريكو" إن القيادة "ستواصل ملاحقة داعش في ليبيا وغيرهم من الإرهابيين في المنطقة لحرمانهم من الملاذ الآمن الذي يسمح لهم بالتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا".
وفي السياق، نفت "أفريكوم" سقوط أي ضحايا أو مصابين من المدنيين جراء الغارة.
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