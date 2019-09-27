“الدفاع المدني” ينفي نشوب حريق في محطة لـ”قطار الرياض” ويُؤكد أن المقطع المتداول قديم

نفت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الجمعة)، صحة ما يتداول حول اندلاع حريق في إحدى محطات القطار في مدينة الرياض.

وأوضحت أن مقطع الفيديو المتداول مع الإشاعة قديم ويعود إلى حريق وقع في مبنى تحت الإنشاء قبل نحو عامين.

وكان الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض قد أصدر في يناير 2018 بياناً قال فيه إن الحريق اندلع في مبنى قيد الإنشاء مجاور لبرج الفيصلية وسط العاصمة الرياض، وسيطرت فرق الإطفاء عليه دون أي إصابات، مشيراً إلى أن كثافة الأدخنة المتصاعدة من الحريق كانت بسبب طبيعة مواد البناء المشتعلة التي تضم مواد عازلة وأخشاباً.