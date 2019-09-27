وقالت القيادة الأمريكية الأفريقية في بيان: إنه "في الوقت الراهن، تشير بياناتنا إلى مقتل 17 إرهابيا".
ووفقا لبيانات البنتاغون، "لا يوجد ضحايا بين المدنيين".
وأشار البنتاغون إلى أن "العملية تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني".
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون يعلن مقتل 17 من مسلحي "داعش" في غارة أمريكية بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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