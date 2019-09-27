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البنتاغون يعلن مقتل 17 من مسلحي "داعش" في غارة أمريكية بليبيا

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وقالت القيادة الأمريكية الأفريقية في بيان: إنه "في الوقت الراهن، تشير بياناتنا إلى مقتل 17 إرهابيا".

ووفقا لبيانات البنتاغون، "لا يوجد ضحايا بين المدنيين".

وأشار البنتاغون إلى أن "العملية تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني".

يتبع...

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