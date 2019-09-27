برلمانية عن استهداف القوات الأمريكية: لن نسمح بأن يكون العراق محرقة للآخرين

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، "لن نسمح بأن تكون أرض العراق محرقة للآخرين".

وأردفت "نحن رددنا القسم بالحفاظ على سيادة وأمن العراق، وكما نحترم سيادة الدول الأخرى يجب احترام سيادة العراق".

وأوضحت أن "التجاذبات الحاصلة بين الدول المتنازعة هي شأنهم، وليست شأن العراق".

© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye

واستطردت "إن كانت لديهم الشجاعة للمواجهة فلتكن مباشرة، وألا يجعلوا من العراق ساحة للصراع بينهم".

وشددت المكصوصي على أن العراق ليس تابعا لأي دولة، وأن سيادته ستظل قائمة على كامل أراضيه.

وأشارت إلى أن وجود القوات الأمريكية في العراق يقتصر على عمل المستشارين، مضيفة "القوات العراقية من الجيش والشرطة هم من قاموا بالقضاء على الجماعات الإرهابية، وأنه لن يسمح بإدخال العراق في المطبات السياسية الراهنة".

رد وزارة الدفاع

من جانبها، ردت بغداد على تصريحات السفير الإيراني لديها، والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعيّن.

وقال الخفاجي لـRT "العراق يرفض التهديدات، التي تطلقها إيران أو أمريكا، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر".

تهديدات إيرانية

هدد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، بقصف القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، حال تعرضت إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.

وقال مسجدي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية عراقية، أمس الخميس، "سنقصف الأمريكان في العراق أو في أي مكان آخر إذا استهدفت إيران".

وأضاف مسجدي، أن "الأمريكان يقولون دائما إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وبالمقابل لم نتحدث يوما عن أي حل عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي، ولكننا سنرد على أي أحد إذا اعتدى علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق".

وأكد السفير الإيراني لدى العراق، أن "إيران وفي حال تعرضها لاعتداء عسكري من الولايات المتحدة، سترد بقوة وستقصف التواجد الأمريكي في العراق أو في أي مكان آخر"، مؤكدا أنهم "يعرفون جيدا بأن إيران لا تمزح أبدا".