بالفيديو... محمد بن راشد يجري اتصالا مع أول رائد فضاء إماراتي

وذكر الشيخ محمد بن راشد أن هذه الخطوة الكبيرة لدولة الإمارات ما هي إلا البداية لرحلة من العمل الجاد في سبيل الوصول إلى ريادة الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد خلال الاتصال مخاطباً المنصوري: "أنت فخر شعب الإمارات.. وأنت الأول.. والأول دائما يُذكر.. ولكن أبشرك أن طوابير من بنات وأبناء الإمارات سيتبعون خطواتك لاستكمال المسيرة".

وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يترجم طموح مؤسس دولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الوصول "من الصحراء إلى الفضاء".

كما نقل الشيخ محمد بن راشد للمنصوري تهاني الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي للمنصوري وتمنياته له بالتوفيق في أول رحلة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، وكونه أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية.

ورأى الشيخ محمد بن راشد أن "ما يميز دولة الإمارات عن غيرها هو الإصرار على تحويل الأحلام إلى إنجازات وتحدي المستحيل"، وقال: "الجميع يحلمون.. ولكننا ننهض ونجتهد لتحقيق الحلم... وهدفنا القادم سيكون الوصول إلى المريخ... وأنا وأخي محمد بن زايد نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك... البعض من حولنا قالوا هذا مستحيل... ولكن كلمة المستحيل لا يرددها سوى الضعفاء.. ولا وجود لها طالما امتلك الإنسان الإرادة"، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

© Sputnik / أول رائد فضاء إماراتي

ودخلت مركبة الفضاء سويوز"ام اس-15"، التي تضم ضمن طاقمها أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، المدار وتوجهت إلى محطة الفضاء الدولية.

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ومن المتوقع أن يتم الالتحام مع محطة الفضاء الدولية في الساعة 22.46 بتوقيت موسكو.

وبعد تجاوز الحدود الشرطية بين الغلاف الجوي والفضاء، على ارتفاع 100كم، أصبح المنصوري أول رائد فضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقا للتصنيف الدولي، يمكن اعتبار الشخص رائد فضاء في حال تجاوز الحدود الشرطية للفضاء على ارتفاع 100 كم.

وبدأ الروسي أوليغ سكريبوشكا، والأمريكية جيسيكا مائير وهزاع المنصوري رحلة على متن المركبة "سيوز إم إس- 15"، وسيبقى رائد الفضاء الإماراتي على متن محطة الفضاء الدولية حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

وهزاع المنصوري (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14عاما في الطيران الحربي.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز يوري غاغارين في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.