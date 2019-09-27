الإمارات تشارك في اجتماع وزاري حول ليبيا في نيويورك

اسماء السيد - ابو ظبي: شارك وفد إماراتي يترأسه وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في اجتماع عقد الخميس في نيويورك حول ليبيا في الأمم المتحدة.
وقال بيان رسمي إماراتي أنه تم خلال الاجتماع "بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية وسبل تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار والمسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وشارك في الاجتماع الذي ترأسه وزيرا خارجية فرنسا وإيطاليا كل من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية).
وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا هما حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب وقوات المشير خليفة حفتر.
وفي 7 أيلول/سبتمبر، رفضت القوّات الموالية لحفتر دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكّدةً أنّ الحلّ العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.
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