حاكم دبي يجري اتصالا مع رائد الفضاء الإماراتي

اسماء السيد - دبي: قام حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجمعة بالاتصال برائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في اليوم الثاني من مهمته على متن محطة الفضاء الدولية.
وكتب الشيخ محمد في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "تحدثت اليوم مع أول رائد فضاء إماراتي وأول عربي يصل لمحطة الفضاء الدولية هزاع المنصوري . إنجازنا وطني . ورحلتنا عربية".
وأضاف "وغايتنا أن نقول للأجيال العربية أن القادم أفضل ولا مستحيل ولا سقف إلا ما نضعه فوق رؤوسنا".
والمنصوري البالغ الخامسة والثلاثين من العمر طيار سابق في القوات الجوية الإماراتية. وسيقضي ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية للقيام بتجارب علمية.
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