شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وستكون صلاة الجنازة عليها غدا السبت العصر، وجاء البيان كالتالى على وكالة الأنباء السعودية.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.