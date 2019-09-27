شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة من الفضاء.. تعرف على مضمون اتصال حاكم دبى برائد الفضاء الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، أول جلسة بث مباشر مع أول رائد فضاء إماراتى هزاع المنصورى من محطة الفضاء الدولية، وذلك من مركز محمد بن راشد للفضاء، ونشرت صحيفة البيان الإماراتية فحوى أول مكالمة.

وبحسب الصحيفة، وعد بن راشد، المنصورى بطوابير من الرواد الإماراتيين للفضاء، وللمريخ أيضًا.

وفى بداية المكالمة حيا محمد بن راشد، رائد الفضاء الإماراتى، مؤكدًا له أن شعب الإمارات فخور به، وأبلغه تحيات صاحب الشيخ محمد بن زايد.

وعبر المنصورى، عن سعادته وفخره بكونه أول إماراتى وعربى يجرى محادثة باللغة العربية من محطة الفضاء الدولية.

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وشكر المنصورى الشيخ محمد بن راشد، على إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات، وصناعة المستحيل لأبنائهم.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن طموح المغفور له الشيخ زايد كان من الصحراء إلى الفضاء، وما يثبت ذلك أنه رحمه الله، كان يدعو رواد الفضاء إلى أبوظبي ويوجه لهم بعض الأسئلة، والحمد لله أننا أخوانه وأبناؤه وصلنا إلى الفضاء، ووصلنا بين النجوم، وأنت أول شخص يصل إلى الفضاء.

وكان بدأ أول رائد فضاء إماراتي، فى تنفيذ مهام علمية على متن محطة الفضاء الدولية؛ عقب وصوله إلى المحطة الدولية الساعة أمس الخميس، على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز أم أس 15"، مع طاقم المهمة الذى يضم رائد الفضاء الروسى أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.