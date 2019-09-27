الكويت توقع اتفاقية "بالأحرف الأولى" مع نيكاراجوا لتنظيم الخدمات الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الكويت اتفاقية "بالأحرف الأولى" مع نيكاراجوا، لتنظيم الخدمات الجوية فى مبادرة هى الأولى من نوعها بين البلدين، بهدف تشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية إلى مطار الكويت.

ووقعت الاتفاقية خلال مباحثات على هامش الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولية (ايكاو) المقامة فى مدينة مونتريال بكنداح حيث وقعها عن الجانب الكويتى نائب المدير العام للإدارة العامة للطيران المدنى لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوى وأمن الطيران بالكويت المهندس عماد الجلوي، وعن نيكاراجوا المدير العام لمؤسسة نيكاراجوا للطيران المدنى كارلوس سانشيز.

ومن جانبه، قال رئيس وفد الكويت بالمباحثات المهندس الجلوى - فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن الاتفاقية تنسجم مع تحديث سياسة الإدارة العامة للطيران المدني؛ لفتح الأجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية إلى مطار الكويت الدولي، لتسهيل حركة الركاب والشحن الجوي، وربط مطار الكويت الدولى بأكبر عدد من المطارات الدولية، من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية، بما يعزز حركة النقل الجوى بين البلدين، وتشجيع التبادل التجارى بينهما، والسعى نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين بين البلدين.

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وأضاف الجلوى أن الاتفاقية تضمنت قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية لدى كلا البلدين، وتبادل حقوق النقل وتسهيلات وامتيازات بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما فى مجال أمن وسلامة الطيران المدني.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، تشارك فى اجتماعات الجمعية العمومية الأربعين لمنظمة الطيران المدنى الدولي، برئاسة رئيس الطيران المدنى الكويتى الشيخ سلمان الحمود الصباح، والذى تم انتخابه نائبا أول لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولي.