شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بموسكو يسلم الخارجية الروسية ملاحظات على تقرير المفوض السامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم سفير اليمن فى موسكو الدكتور أحمد الوحيشى ، اليوم الجمعة ، مبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف نسخة من ملاحظات وتعليقات الحكومة على تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان المتضمن مخرجات مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين.

وذكرت وكالة أنباء اليمن سبأ، أن الوحيشى تطرق للنقاط المعترض عليها من قبل الحكومة اليمنية ومنها تجاوز لجنة الخبراء للصلاحيات والولاية الممنوحة لها، وكذلك تجاهل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الغير حكومية التى تحدثت عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التى قامت بها الميليشيا الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمنى.

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من جانبه، أكد بوجدانوف، أن روسيا تساند القرارات التى تتبناها المجموعة العربية فى مجلس حقوق الإنسان وتدعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام فى اليمن.