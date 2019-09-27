شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمنى: نثمن مواقف السودان الداعمة للشرعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن وزير حقوق الإنسان محمد محسن عسكر مواقف السودان الأخوية الداعمة لليمن، كما أثنى على البعثة السودانية المعضدة فى مواقفها لحقوق الشعب اليمنى فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، معبرا عن امتنان الحكومة اليمينة لمواقف السودان تجاه اليمن والتسهيلات الكبيرة التى يقدمونها لليمنيين فى مجال التنقل والتعليم والصحة، وتمنى أن ينجح السودان العزيز بالانتقال نحو المستقبل الأمن والمزدهر. جاء ذلك خلال لقاء عسكر مع وزير العدل السودانى نصر الدين عبدالبارى والقائم بأعمال البعثة السودانية في جنيف عثمان أبو فاطمة آدم.
وبحث عسكر خلال اللقاء أوجه التعاون فى مجالات التشريعات والجوانب المؤسسية فى حقوق الإنسان فى البلدين، وتبادل الخبرات فى مجال التدريب والتأهيل.
وأكد عسكر أن الحكومة اليمنية ماضية فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن عبر العديد من الآليات أبرزها اللجنة الوطنية للتحقيق فى الانتهاكات ووزارة حقوق الإنسان، ومن جانبه أكد الوزير السودانى أن حكومة بلاده ماضية في التأسيس لمرحلة انتقالية تعزز مكانة حقوق الإنسان فى السودان.
وقال الوزير أن الشعبين الشقيقين يتشاركان العديد من الخصائص الاجتماعية والثقافية الأمر الذى يعزز فرص التعاون البناء، وأن مخرجات الحوار في اليمن تشكل فرصة مثالية للاستفادة منها فى بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير يمنى: نثمن مواقف السودان الداعمة للشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.