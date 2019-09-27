شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمنى: نثمن مواقف السودان الداعمة للشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن وزير حقوق الإنسان محمد محسن عسكر مواقف السودان الأخوية الداعمة لليمن، كما أثنى على البعثة السودانية المعضدة فى مواقفها لحقوق الشعب اليمنى فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، معبرا عن امتنان الحكومة اليمينة لمواقف السودان تجاه اليمن والتسهيلات الكبيرة التى يقدمونها لليمنيين فى مجال التنقل والتعليم والصحة، وتمنى أن ينجح السودان العزيز بالانتقال نحو المستقبل الأمن والمزدهر. جاء ذلك خلال لقاء عسكر مع وزير العدل السودانى نصر الدين عبدالبارى والقائم بأعمال البعثة السودانية في جنيف عثمان أبو فاطمة آدم.

وبحث عسكر خلال اللقاء أوجه التعاون فى مجالات التشريعات والجوانب المؤسسية فى حقوق الإنسان فى البلدين، وتبادل الخبرات فى مجال التدريب والتأهيل.

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وأكد عسكر أن الحكومة اليمنية ماضية فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن عبر العديد من الآليات أبرزها اللجنة الوطنية للتحقيق فى الانتهاكات ووزارة حقوق الإنسان، ومن جانبه أكد الوزير السودانى أن حكومة بلاده ماضية في التأسيس لمرحلة انتقالية تعزز مكانة حقوق الإنسان فى السودان.

وقال الوزير أن الشعبين الشقيقين يتشاركان العديد من الخصائص الاجتماعية والثقافية الأمر الذى يعزز فرص التعاون البناء، وأن مخرجات الحوار في اليمن تشكل فرصة مثالية للاستفادة منها فى بلاده.