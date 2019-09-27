شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يؤكد على دور السلطة القضائية فى إنجاح الاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، على الدور المحورى للسلطة القضائية فى إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال الحرص على نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية، وكذلك ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وشدد الناصر - خلال اجتماعه برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، بقصر قرطاج اليوم الجمعة، وفقا لبيان الرئاسة التونسية - على ضرورة احترام استقلالية القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التشكيك فى مؤسسات الدولة لما فى ذلك من انعكاسات خطيرة تهدد سلامة المسار الديمقراطى فى تونس، وتمس من نجاح التجربة الديمقراطية التونسية.