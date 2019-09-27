شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يمتطى جواده ..ونجله يقول فيه شعرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة نجل ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، صورا على حسابه الخاص بموقع «انستجرام»، للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو يمتطي جواده فى حديقة القصر. وقال الشيخ ناصر بن حمد تعليقا على صور عاهل البحرين: سلام ياساس الزعامه والفخر ‎ياتاج راس المجد ياذخر السنين ‎رايك يحث العزم ويجيب السطر ‎ويخلي اعزوم النشاما ماتلين ‎ومادمت لرجالك على الدنيا ظهر ‎فبشر بهم في كل وقت وكل حين. Advertisements

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