شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة فى بلدة السواحرة احتجاجا على البؤر الاستيطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الجمعة اليوم، فى برية بلدة السواحرة الشرقية بالقدس ضمن فعاليات الاعتصام ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضى المواطنين فى منطقة "الدبة" مقابل جبل المنطار شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر، فى تصريح له، إن أكثر من 100 مواطن أدوا صلاة الجمعة التى أمها مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين فى موقع الاعتصام.

وأضاف أن مسيرة سلمية انطلقت عقب الصلاة فى برية السواحرة الشرقية، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان، وبإقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة على اراضى البلدة.

وطالب جعفر، المؤسسات المحلية والدولية بتكثيف التواجد والاعتصام فى برية السواحرة، مشيرا إلى أن سيطرة الاحتلال على المنطقة، يعنى سيطرته على الطوق الشرقى لمدينة القدس بالكامل.

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وأضاف أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من بالبؤرة الاستيطانية أو التواجد قرب أنقاض خيمة الاعتصام.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة القدس وحركة فتح وأهالى السواحرة وعدد من المؤسسات المحلية فى شرق القدس، قد دعوا إلى أداء صلاة الجمعة بالقرب من البؤرة الاستيطانية، استمرارا للاعتصام المفتوح الذى أعلن عنه رئيس هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان وليد عساف يوم الجمعة الماضى حتى زوال البؤرة الاستعمارية المقامة فى المنطقة.

كما هدمت الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين، خيمة "الحق والكرامة"، التى أقامها نشطاء من هيئة الجدار والاستيطان وأهالى السواحرة قرب البؤرة الاستيطانية.

يشار إلى أن مستوطنين قاموا فى الخامس عشر من سبتمبر الجارى بوضع عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية فى المنطقة.