حماس تدعو الصحفيين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



دعا القيادي البارز في حركة "حماس" خليل الحية، الجمعة، الصحفيين الفلسطينيين لبذل مزيد من الجهد لتوثيق الجرائم الإسرائيلية والتركيز على مظلومية الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك في بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي صادف الخميس 26 أيلول/ سبتمبر.



وقال الحية: "إن الصحفيين دفعوا ثمن نقل الأخبار والحقائق، من أرواحهم وحريتهم أمام الاحتلال الصهيوني الذي عمد إلى استهدافهم وقتلهم وإصابتهم واعتقالهم وملاحقتهم في محاولة بائسة لمنع نقل حقيقة إجرامه وارهابه".



وأضاف: "ارتكب الاحتلال الصهيوني أسوأ وأخطر الجرائم لإرهاب ومنع الصحفي الفلسطيني من حمل رسالته وقضية شعبه، لكنه لم ينجح أمام إصرار الصحفيين الفلسطينيين على مواصلة عملهم".



وأكد أن "الصحفيين والإعلاميين الوطنيين الأحرار أمناء على الأجيال الفلسطينية والحقوق والثوابت الوطنية مهما ادلهمت الخطوب واختلطت دهاليز السياسة، ولهم دور رئيس في صناعة الرأي العام وتوعيته وتوجيهه نحو البوصلة الثابتة وهي فلسطين".



Advertisements

ولفت أن حركته تدعم دور الصحفيين في الرقابة على المؤسسات الفلسطينية ومساءلة المسؤولين وأصحاب القرار، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق مصالح المجتمع الفلسطيني.



وأوضح أن الإعلام قوة ينبغي أن تستخدم في ترسيخ حقوقنا الوطنية، والتصدي لآلة الدعاية الصهيونية وفضح جرائم وإرهاب الاحتلال.

ومنذ بداية مسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لغزة استشهد صحفيان وأصيب 360 آخرون بإصابات مختلفة، جميعهم كانوا يرتدوا زي الصحافة، وجزء كبير منهم كان يعمل بعيدا عن المتظاهرين، حسب تصريح لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس سلامة معروف في 6 أغسطس/ آب الماضي.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.