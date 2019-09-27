قبيل احتجاجات محتملة.. فعالية تأييد للسيسي

القاهرة/ الخليج 365-

شهدت مصر، عقب صلاة الجمعة، خروج فعالية تأييد للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، شرقي القاهرة.

ووفق البوابة الإلكترونية، لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة "احتشد المئات من المصريين بطريق النصر وأمام النصب التذكاري (شرقي القاهرة) لتأييد السيسي"، مرديين هتافات "يعيش السيسي، وتحيا مصر".

ونقلت الصحيفة صورا، لذلك التجمع يبدو فيه تقديرات لعشرات وليس المئات، ولافتات تشير إلى قدومهم من محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال).

وكانت تقارير إعلامية معارضة تحدثت قبل ساعات عن حشد تجمعات من المحافظات لتأييد السيسي حول النصب التذكاري الذي مقرر أن يشهد فعاليات مؤيدة في الرابعة عصرا 14:00 ت.غ وفق ما أعلن فنانون ورياضيون مؤيدون.

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وتأتي تلك الفعالية بعد وقت قصير من استقبال مواطنين للسيسي بمحيط مطار القاهرة بهتافات مؤيدة عقب عودته بعد نحو أسبوع من اجتماع الأمم المتحدة

وطمأن السيسي المصريين، في تصريحات متلفزة نقلتها صفحته الرسمية بفيسبوك بعدم القلق من الاحتجاجات المرتقبة ضده.

ولم يستبعد إمكانية دعوته لطلب تفويض بخروج الملايين كما حدث في يوليو/ تموز 2013 إبان كان وزيرا للدفاع عقب إطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي.

وأغلق الأمن ميدان التحرير أكبر ميادين الاحتجاج بمصر، بتمركزات أمنية ، فضلا عن إغلاق محطات المترو في نطاق وسط العاصمة والقريبة من الميادين بداعي "الصيانة"، وفق إعلام محلي.

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