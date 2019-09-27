100 مليار ريال استثمار سياحي بين شركات محلية وعالمية

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار اليوم عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة؛ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليار ريال.

وتمثل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اليوم في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض؛ الفرص الواعدة في القطاع السياحي بالمملكة، كما تعكس الإمكانات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع محليًّا وعالميًّا.

وشهد الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بإشراف من هيئة السياحة بين مؤسسات وطنية ونظيراتها الأجنبية، إذ تم توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة الخزامى ومشروع مياسم ومشروع هاربور؛ للعمل على مشاريع استثمارية في القطاع العقاري وقطاع الأغذية والمشروبات وإدارة المرافق وتقديم الخدمات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية وقعتهما هيئة تطوير بوابة الدرعية مع جريج نورمان لتصميم ملاعب الجولف، وذلك لبناء ملعب للجولف في وادي صفار، بينما كانت الاتفاقية مع أمان ريزورتس لبناء فندق من أربعين غرفة في حي البجيري، كما وقعت الخطوط الجوية العربية السعودية عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، كانت الأولى مع نيوم لإطلاق أولى الرحلات

التجارية إلى نيوم، بينما كانت الثانية بدعم من هيئة السياحة وذلك لإطلاق مبادرة مشتركة بين الخطوط السعودية وشركة البحر الأحمر للتطوير، بهدف تسويق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية فاخرة، وأخيرًا اتفاقية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

كما شهد الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار وعدد من مختلف الشركات الإقليمية والعالمية، إذ وقعت هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم مع تربل فايف قروب، وذلك لتطوير عدد من المشاريع السياحية ومشاريع الفندقة والترفيه حول المملكة بقيمة 37.5 مليار ريال، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم، بقيمة 20 مليار ريال وبواقع فرص وظيفية تصل إلى 12,000 فرصة وظيفية؛ وذلك لبناء سوق تجاري وترفيهي، حيث تتوفر فيه أكبر حلبة جليد مغلقة للتزلج وحديقة للثلج، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم الأخرى مع إف تي جي دفلوبمنت وأويو رومز وننكنق قروب/عجلان بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار ريال.